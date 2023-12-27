В Москве администратора двух Telegram-каналов осудили за госизмену
Администратора двух леворадикальных Telegram-каналов Феликса Елисеева приговорили к 14 годам колонии за госизмену и два эпизода публичного оправдания терроризма. Соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Жирнову.
Отмечается, что обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Его уголовное дело рассмотрели в особом порядке.
Приговор пока не вступил в законную силу, решение суда не обжаловано.
В сентябре в Дагестане женщину приговорили к восьми годам колонии за финансирование терроризма.