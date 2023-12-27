На въезде в Курск задержали курьера с 2 килограммами наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области совместно с дорожными полицейскими при въезде остановили автомобиль. За рулём сидел 44-летний курянин. В спортивной сумке, которая лежала на заднем сидении автомобиля, находилось 2 килограмма синтетического наркотика мефедрона. Это квалифицируется как особо крупная партия, подчеркнул заместитель начальника УКОН УМВД России по Курской области Кирилл Нестеров. Мужчина признался полицейским, что является межрегиональным курьером. На эту «работу» он устроился по предложению в мессенджере и понимал, что предстоит заниматься противозаконной деятельностью. Партию наркотиков весом в 2 кило он планировал их распространять на территории региона. Сейчас подозреваемый находится под стражей, на него завели уголовное дело. Самые актуальные новости в нашем Telegram-канале PROKursk и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»