Суд вынес решение по вечеринке Ивлеевой в «Мутаборе»

Суд признал «голую вечеринку» блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» с участием звезд российской эстрады пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда по делу рэпера Vacio (Николай Васильев).
«Как следует из материалов дела, 21 декабря 2023 года был выявлен гражданин Васильев Н. М., который участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе «Мутабор», направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации сетей интернет», — указано в постановлении суда об аресте артиста.
До этого блогерша и актриса Анастасия Ивлеева попросила второй шанс у российского народа после скандальной «голой вечеринки».
Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу и селебрити раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.
Ранее рэпер Vacio извинился за носок на половом органе в качестве единственной одежды на вечеринке Ивлеевой.
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