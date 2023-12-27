Суд вынес решение по вечеринке Ивлеевой в «Мутаборе»

«Как следует из материалов дела, 21 декабря 2023 года был выявлен гражданин Васильев Н. М., который участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе «Мутабор», направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации сетей интернет», — указано в постановлении суда об аресте артиста.