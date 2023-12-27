В Приморье рецидивисты пытались продать шкуру амурского тигра за 1 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю при содействии ГУФСИН по Приморскому краю 25 декабря предотвратили попытку продажи двумя неоднократно судимыми жителями региона шкуры амурского тигра. Об этом сообщили РИА Новости УФСБ по региону. Как заявил представитель ведомства, продавцы, проживающие в селе Воздвиженка, оценили "товар" в 1 млн рублей. Он также рассказал, что АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра" провело исследование изъятой шкуры. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Ранее гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал о 30-40 амурских тиграх с "двойным гражданством", которые обитают одновременно на территории РФ и КНР. До этого сообщалось, что в Польше, на таможенном пункте "Тересполь", был задержан гражданин Белоруссии. В багажнике своего авто он пытался ввезти в Польшу шкуры волка и бурого медведя, а также пару медвежьих черепов.