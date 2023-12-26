Полковнику Росгвардии грозит семь лет по делу о защите Крымского моста

Обвиняемому в плохой защите Крымского моста грозит до семи лет тюрьмы
Гособвинение запросило семь лет колонии бывшему главе отдела морского управления Росгвардии полковнику Сергею Волкову, которого обвиняют в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от БПЛА и газопровода из Краснодара в Крым. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
По ее словам, прокурор также запросил в качестве дополнительного наказания лишить Волкова звания полковника и госнаград. Кроме того ему могут запретить после отбытия наказания три года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.
Известно, что защита обвиняемого выступит в суде 15 января 2024 года. После этого Волков скажет свое последнее слово и суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора. Стоит отметить, что своей вины полковник не признает, настаивая, что действовал «согласно установленному порядку и законодательству».