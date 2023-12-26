Полковнику Росгвардии грозит семь лет по делу о защите Крымского моста

Гособвинение запросило семь лет колонии бывшему главе отдела морского управления Росгвардии полковнику Сергею Волкову, которого обвиняют в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от БПЛА и газопровода из Краснодара в Крым. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

По ее словам, прокурор также запросил в качестве дополнительного наказания лишить Волкова звания полковника и госнаград. Кроме того ему могут запретить после отбытия наказания три года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.