Полковнику Росгвардии грозит семь лет по делу о защите Крымского моста

Гособвинение запросило семь лет колонии для бывшего главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, обвиняемого в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым. Как уточнили ТАСС во Втором Западном окружном военном суде, где начались прения сторон по делу, прокурор также просит лишить офицера звания и госнаград.

"В ходе прений сторон гособвинение запросило для Волкова наказание в виде семи лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания прокурор попросил лишить подсудимого звания полковник и государственных наград", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

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Кроме того, гособвинение попросило суд запретить Волкову после отбытия наказания три года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Полковник Росгвардии виновным себя не считает и настаивает, что действовал "согласно установленному порядку и законодательству".

15 января 2024 года в суде планируется выступление защиты обвиняемого, а затем офицер выступит с последним словом. После этого суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Как сообщал ранее ТАСС его адвокат Владимир Андрусенко, Волкову изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Полковник обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Санкция вменяемой Волкову статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Как сказано в обвинительном заключении и материалах дела, по результатам аукциона Росгвардия и ФГУП "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" заключили госконтракт на 395 486 196 млн рублей на поставку двух радиолокационных комплексов "Орел-2020" для борьбы с БПЛА, которые могли быть использованы для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым. Как полагает гособвинитель, Волков доподлинно знал, что ТТХ этой техники не позволяли успешно решать задачи по борьбе с беспилотными аппаратами, в частности, не могли подавлять их радиосигналы.

По словам Андрусенко, Росгвардия закупила комплексы, которые предложил производитель, являющийся монополистом в поставках продукции данного типа. Волков утверждает, что комплексы в принципе предназначались не для защиты моста, а для защиты подразделений морского управления Росгвардии в местах их дислокации.