Избивший Прилучного бизнесмен получил три года условно

По данным агентства, суд также удовлетворил иск Прилучного о возмещении ему материального ущерба. Действия Семенова были квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Напомним, что конфликт между Прилучным и бизнесменом произошел 21 ноября 2020 года в одном из ночных клубов Калининграда, куда актер приехал на съемки. Семенов же является владельцем заведения, где все случилось. Свою вину он частично признавал, но заявлял, что нанес Прилучному лишь один удар, который не мог привести к описанным им травмам.