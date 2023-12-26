В ставропольской пекарне из-за взрыва газа госпитализировали семь человек

Семь жителей Ставрополя пострадали из-за взрыва газовых баллонов в пекарне, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "В здании пекарни взорвалась газовоздушная смесь", - написал глава региона. Согласно данным оперативных служб, в сооружении обрушилась крыша на площади 150 квадратных метров. Инцидент случился по адресу: улица Серова, дом 366. На месте происшествия в настоящее время находятся спасатели и медики. "В результате происшествия пострадали 7 человек", - указывается в публикации. По информации Владимирова, трое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие подверглись госпитализации, с ними сейчас работают врачи. "Проводятся все необходимые действия. Ситуация на контроле", - подытожил губернатор. Некоторое время назад под Нижним Новгородом произошел взрыв газового баллона в четырехквартирном жилом доме.