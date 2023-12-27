СК передал в суд дело об избиении участников СВО

В итоге они остановили автомобиль участников СВО, разбили стёкла и прокололи шины. «Кроме того, фигуранты избили одного их потерпевших и сорвали с груди награды за участие в СВО. При этом Голятин силой удерживал второго мужчину, который хотел помочь приятелю и защитить его во время избиения», — говорится в сообщении.