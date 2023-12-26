Суд арестовал бизнес-тренера Галантера по делу о мошенничестве

Никулинский суд Москвы санкционировал арест бизнес-тренера Сергея Галантера по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Мадонна Кочина. «Постановлением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 21 сутки, то есть до 12 февраля 2024 года», — сказала она. Галантер находится в статусе обвиняемого. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), за которое грозит до десяти лет колонии. Ранее газета «Известия» писала, что Галантер — супруг популярного блогера Марии Афониной. Он задолжал инвесторам 6 млн долларов. Цифровой художник и эксперт по инвестициям, как он сам себя называет, предлагал подписчикам вкладываться в виртуальное искусство собственного производства, в частности в продвижение его NFT-работ . В деле около 200 пострадавших, они перечислили от 500 тысяч рублей до 500 тысяч долларов.