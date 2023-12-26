Управляющего омской базы отдыха, где утонул ребенок, приговорили к 2,5 года колонии

ОМСК, 26 декабря. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима управляющего базы отдыха "Политотдел", где в мае 2022 года в аквапарке утонул 14-летний мальчик. Об этом сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"Ранее судимый 49-летний управляющий базы отдыха "Политотдел" ООО "Родонит" признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Любинский районный суд Омской области назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала Булихова.

Суд установил, что 26 мая 2022 года 14-летний мальчик, который практически не умел плавать, утонул, катаясь с горки бассейна. Он находился в группе из 20 одноклассников и 2 взрослых. Когда дети заметили утонувшего ребенка, спасти его уже не удалось.