Правоохранительные органы задержали главу Кургана Елену Ситникову

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Кургана Елену Ситникову. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказал источник в экстренных службах.

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На текущий момент причина задержания Ситниковой не раскрывается.

— Да, задержана, — приводит заявление источника в силовых структурах ТАСС.

В этот же день стало известно, что суд освободил бывшего губернатора Кирова Никиту Белых от наказания по делу о превышении полномочий. Соответствующее решение было принято органом из-за истечения срока давности.

В середине декабря экс-главу управления капитального строительства Свердловской области, бывшего вице-премьера правительства Забайкальского края Игоря Дубровина задержали в Чите.

13 декабря мэра уральского Троицка задержали из-за взятки в виде беговой дорожки. Стоимость спортивного инвентаря составила 126 тысяч рублей. Отмечалось, что в служебных помещениях проходят обыски, предмет взятки уже изъят.