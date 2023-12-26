Правоохранительные органы задержали главу Кургана Елену Ситникову
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Кургана Елену Ситникову. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказал источник в экстренных службах.
На текущий момент причина задержания Ситниковой не раскрывается.
— Да, задержана, — приводит заявление источника в силовых структурах ТАСС.
В этот же день стало известно, что суд освободил бывшего губернатора Кирова Никиту Белых от наказания по делу о превышении полномочий. Соответствующее решение было принято органом из-за истечения срока давности.
В середине декабря экс-главу управления капитального строительства Свердловской области, бывшего вице-премьера правительства Забайкальского края Игоря Дубровина задержали в Чите.
13 декабря мэра уральского Троицка задержали из-за взятки в виде беговой дорожки. Стоимость спортивного инвентаря составила 126 тысяч рублей. Отмечалось, что в служебных помещениях проходят обыски, предмет взятки уже изъят.
Суд также приговорил бывшего сотрудника ОМВД по Молжаниновскому району Москвы Бориса Баршева к восьми годам и шести месяцам лишения свободы по делу о взятках.