Суд в Москве заочно арестовал журналистку Машу Гессен по делу о фейках о российской армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналистку Марию Гессен по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России, сообщили в пресс-службе суда.

Басманный суд арестовал журналистку Гессен за фейки
© globallookpress.com

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав М.А. Гессен меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента экстрадиции или задержания», – приводит ТАСС сообщение суда.

Гессен обвиняют по ст. 207.3 УК России – публичное распространение заведомо ложной информации о российских войсках по мотивам политической ненависти.

По данным ТАСС, причиной уголовного дела стало интервью Гессен блогеру Юрию Дудю (признан иноагентом) на YouTube, в котором она «сообщила недостоверную информацию о якобы имевших место преступлениях военнослужащих российской армии в Буче Киевской области».

Названы самые распространенные фейки в России в 2023 году

Гессен — бывший директор русской службы «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом), а также бывший редактор и директор журнала и издательства «Вокруг света», известна как активистка ЛГБТ-движения (признано экстремистским).

61