Басманный суд арестовал журналистку Гессен за фейки

Суд в Москве заочно арестовал журналистку Машу Гессен по делу о фейках о российской армии
Басманный суд Москвы заочно арестовал журналистку Марию Гессен по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России, сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав М.А. Гессен меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента экстрадиции или задержания», – приводит ТАСС сообщение суда.
Гессен обвиняют по ст. 207.3 УК России – публичное распространение заведомо ложной информации о российских войсках по мотивам политической ненависти.
По данным ТАСС, причиной уголовного дела стало интервью Гессен блогеру Юрию Дудю (признан иноагентом) на YouTube, в котором она «сообщила недостоверную информацию о якобы имевших место преступлениях военнослужащих российской армии в Буче Киевской области».
Гессен — бывший директор русской службы «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом), а также бывший редактор и директор журнала и издательства «Вокруг света», известна как активистка ЛГБТ-движения (признано экстремистским).