Басманный суд арестовал журналистку Гессен за фейки

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналистку Марию Гессен по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав М.А. Гессен меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента экстрадиции или задержания», – приводит ТАСС сообщение суда.

Гессен обвиняют по ст. 207.3 УК России – публичное распространение заведомо ложной информации о российских войсках по мотивам политической ненависти.

По данным ТАСС, причиной уголовного дела стало интервью Гессен блогеру Юрию Дудю (признан иноагентом) на YouTube, в котором она «сообщила недостоверную информацию о якобы имевших место преступлениях военнослужащих российской армии в Буче Киевской области».