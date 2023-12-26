В Забайкалье полицейские спасли ребенка и пенсионера из горящего здания

«Сотрудники отдела МВД России по Нерчинскому району начальник тыла подполковник внутренней службы Николай Уваров, начальник отделения уголовного розыска майор полиции Андрей Зимин и старший инспектор дорожного надзора капитан полиции Андрей Комогорцев во время пожара спасли малолетнего ребенка и незрячего пенсионера.Находясь на службе, Николай Уваров обратил внимание на клубы дыма, вырывающиеся из окон второго этажа деревянного многоквартирного дома, расположенного неподалеку от отдела полиции. Он незамедлительно передал информацию о возгорании в дежурную часть, а сам направился к горящему зданию. Стоящая на улице женщина сообщила полицейскому, что в одной из квартир находится ее маленький ребенок.Подполковник внутренней службы вбежал в дом, где, несмотря на сильное задымление, нашел указанную квартиру, а в ней увидел двоих взрослых людей и маленького мальчика. Он закутал ребенка в куртку и вынес на улицу.Затем вместе с коллегами – Андреем Зиминым и Андреем Комогорцевым Николай Уваров принял участие в эвакуации других жильцов. В одной из квартир на первом этаже полицейские обнаружили двоих молодых людей и пожилого мужчину. Услышав о возгорании, юноши устремились на выход. А пенсионер, имеющий проблемы со зрением, самостоятельно выбраться не мог. Сотрудники полиции помогли ему одеться и вывели на улицу.Благодаря грамотным и своевременным действиям Николая Уварова, Андрея Зимина и Андрея Комогорцева люди были спасены», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.