В российской больнице медработники устроили драку и разгромили приемный покой

В центральной районной больнице поселка Мишкино Курганской области отмечавшие новогодний корпоратив медработники устроили драку. Об этом пишет Ura.ru.

Как рассказали источники агентства, 25 декабря во время застолья между сотрудниками медучреждения началась ссора, в ходе которой они переместились в здание больницы. По словам очевидцев, драка якобы произошла на глазах у пациентов. Как стало известно, один из сотрудников избил коллегу палкой.

В результате участники конфликта разгромили приемный покой: в помещении повреждены двери, разбиты оконные стекла и перевернута мебель, а на полу и стенах заметили следы крови. Информация о пострадавших не уточняется. Также неизвестно, был ли кто-то задержан после драки.