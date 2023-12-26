В российской больнице медработники устроили драку и разгромили приемный покой

В центральной районной больнице поселка Мишкино Курганской области отмечавшие новогодний корпоратив медработники устроили драку. Об этом пишет Ura.ru.

В российской больнице медработники устроили драку и разгромили приемный покой
© РИА Новости

Как рассказали источники агентства, 25 декабря во время застолья между сотрудниками медучреждения началась ссора, в ходе которой они переместились в здание больницы. По словам очевидцев, драка якобы произошла на глазах у пациентов. Как стало известно, один из сотрудников избил коллегу палкой.

В результате участники конфликта разгромили приемный покой: в помещении повреждены двери, разбиты оконные стекла и перевернута мебель, а на полу и стенах заметили следы крови. Информация о пострадавших не уточняется. Также неизвестно, был ли кто-то задержан после драки.

Ранее в Бугульминской центральной районной больнице (ЦРБ) Татарстана заведующий и хирург подрались во время операции на желудке у одного из пациентов. Инцидент произошел в 2021 году. Во время перепалки врачи бросали друг в друга медицинские инструменты. Пациент на операционном столе остался жив. Спустя два года между медиками возник новый конфликт — когда хирург оформлял историю болезни, врачи снова устроили драку. Как стало известно, заведующий со спины набросился на коллегу, а тот ответил двумя ударами в лицо оппоненту.

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