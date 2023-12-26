МВД объявило в розыск автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна

МВД России объявило в розыск автора анимационного интернет-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна. Это следует из базы розыска МВД. Он разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой - не уточняется. В октябре в отношении Павла Мунтяна было возбуждено уголовное дело из-за поста про события в украинском городе Буча в апреле прошлого года. Его возбудили по 2 части статьи 207.3 УК РФ "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ". Мунтяну, который находится не в России, может грозить срок до 10 лет. 22 декабря создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию российских войск. 26 декабря МВД России также объявило в розыск создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева.