МВД России объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова

МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы, общественного деятеля Дмитрия Гудкова. Это следует из базы розыска министерства. Политика внесли в реестр иностранных агентов 10 февраля 2023 года. Политик уехал из России на Украину летом 2021 года, заявляя, что "несколько близких источников из окружения администрации президента" предупредили его о возможном аресте по уголовному делу. Он отмечал, что его решение поддержали родные и близкие, в адрес которых тоже поступила "серьезная информация об угрозах и рисках". Перед отъездом из РФ Гудкова задержали как подозреваемого в нарушении по ч. 2 ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". По данным СМИ, в 2015-2017 годах Гудков арендовал нежилое помещение, но деньги за съем так и не уплатил. Следствие утверждает, что ущерб по делу Гудкова превышает 1 млн руб. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".