Суд освободил Никиту Белых от наказания по делу о превышении полномочий

Суд освободил экс-губернатора Белых от наказания по делу о превышении полномочий в связи с истечением срока давности. ТАСС
Уголовное дело по этой статье было открыто в 2021 году. Гособвинение просило для бывшего губернатора Кировской области 12 лет лишения свободы. На тот момент он уже отбывал наказание: в 2018 году ему дали 8 лет колонии за коррупционные преступления. Говорит Москва
В сентябре 2020 года сообщалось, что Белых, который отбывает наказание в колонии в Рязанской области, этапировали в Киров. RT на русском