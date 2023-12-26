Суд освободил Никиту Белых от наказания по делу о превышении полномочий

Уголовное дело по этой статье было открыто в 2021 году. Гособвинение просило для бывшего губернатора Кировской области 12 лет лишения свободы. На тот момент он уже отбывал наказание: в 2018 году ему дали 8 лет колонии за коррупционные преступления. Говорит Москва