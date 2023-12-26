МВД России объявило в розыск иноагента Олега Куваева

Министерство внутренних дел России объявило в розыск создателя мультфильма «Масяня» и иностранного агента Олега Куваева*.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в заявлении.

Вместе с этим не уточняется, о какой именно статье Уголовного кодекса идёт речь.