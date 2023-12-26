МВД России объявило в розыск иноагента Олега Куваева

Министерство внутренних дел России объявило в розыск создателя мультфильма «Масяня» и иностранного агента Олега Куваева*.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в заявлении.

Вместе с этим не уточняется, о какой именно статье Уголовного кодекса идёт речь.

Ранее сообщалось, что Куваев включён в реестр иноагентов по решению Минюста.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 01.09.2023.

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Олег Куваев
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