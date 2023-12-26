В Ярославской области ввели режим ЧС

В Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сложной ситуации с электросетями в результате снегопада и налипания на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

Сложная ситуация с электросетями была зафиксирована в городском округе Переславль-Залесский, в Большесельском, Борисоглебском и Угличском районах, рассказал он.

Главной причиной стали несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад. Мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву, подчеркнул губернатор.