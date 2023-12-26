В Красноярске убийцу девушки приговорили к пожизненному заключению

Красноярский краевой суд вынес приговор по резонансному делу о грабеже, сексуальном насилии и убийстве 16-летней жительницы Дивногорска. Признанный виновным рецидивист получил пожизненный срок в колонии особого режима.

Фигурант дела Иван Папенко, ранее судимый за тяжкие преступления и освободившийся из колонии за неделю до убийства девушки, полностью признал вину и заявил о раскаянии, сказав, что теперь он плохо спит по ночам.

Папенко совершил убийство незнакомой ему несовершеннолетней горожанки 22 июля недалеко от виадука по улице Гидростроителей - это место было знакомо ему по предыдущему преступлению. Убийца отобрал у жертвы личные вещи и изнасиловал ее. "Злоумышленник сдавил ей шею руками, после чего нанес фрагментом разбитой бутылки несколько ранений в область шеи и скрылся", - рассказали в региональном управлении СК.

Тело девушки обнаружили 24 июля волонтеры, участвовавшие в поисках. Подозреваемого задержали по "горячим следам". Его причастность к преступлению подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза.