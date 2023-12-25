В кинотеатре «Октябрь» в Москве отменили несколько премьер

В кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате в Москве отменили несколько премьер из-за аварии в электросети. Об этом сообщает MSK1.ru.

По данным портала, в частности, была отменена премьера ремейка про «Ивана Васильевича…», который получил название «Иван Васильевич меняет все». На нее должны были собраться многие звезды, в том числе Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Тимур Батрудинов и Демис Карибидис.

Причиной стала общегородская авария, из-за которой кинотеатр оказался обесточен. И если в некоторые здания в Москве вернуть свет получилось, то в «Октябре» это сделать по-прежнему не удается.