Трое участников экстремистского движения «Свидетели Иеговы» в Москве получили до 7,5 года колонии

Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор троим обвиняемым в организации деятельности экстремистского движения «Свидетели Иеговы», запрещенного в РФ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

«Собранные следственным управлением по Юго-Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении троих фигурантов в возрасте от 46 до 59 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Приговором Черемушкинского районного суда Москвы Александру Румянцеву назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы, Эдуарду Свиридову – в виде шести лет шести месяцев лишения свободы, Шону Пайку – в виде семи лет лишения свободы. Наказание фигуранты будут отбывать в исправительной колонии общего режима», – рассказали в пресс-службе.

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Согласно материалам дела, в период с сентября 2017 по апрель 2020 года группа лиц организовала в Москве деятельность «Управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России», признанного решением Верховного Суда РФ экстремистской организацией. Конспиративные собрания участников группы проходили в нескольких квартирах на юго-западе столицы, где адепты организации изучали религиозную литературу и другие материалы, пропагандирующие учение «Свидетелей Иеговы». Помимо прочего, организаторы проводили по видеосвязи онлайн-собрания и занимались вербовкой новых участников из числа москвичей и жителей других российских регионов в запрещенное религиозное движение.