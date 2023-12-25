Полицейские провели массовые задержания в московской сауне. Среди задержанных оказалась актриса популярного сериала «Сердце матери» 48-летняя Галина В. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник.

По данным портала, в сауне, расположенной в ТЦ на Волгоградском проспекте, проходила массовая оргия, в ней участвовали порядка 40 человек. Очевидцы вызвали полицию.

Стражи порядка прибыли на место происшествия, задержали 31 участника мероприятия и отвезли в ОВД. На всех задержанных следователи завели административные дела за мелкое хулиганство.