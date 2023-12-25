Актера из сериала «Слово пацана» арестовали по делу об убийстве бизнесмена в 2011 году

Замоскворецкий районный суд столицы арестовал актера Сергея Базанова – одного из обвиняемых по делу об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева, которое было совершено в 2011 году. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Кристина Протопопова.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 20 февраля 2024 года», – сказала она.

Судебное заседание ранее было перенесено с субботы, 23 декабря, на понедельник, 25 декабря.

Знакомый с ситуацией источник заявил Агентству «Москва», что по уголовному делу были задержаны два человека, в том числе Сергей Базанов. «Не очень знаменитый актер, играл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в эпизодических сценах», – пояснил собеседник агентства.