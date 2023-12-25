Мосгорсуд освободил экс-зампреда ЦБ РФ Корищенко от наказания за растрату

Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего заместителя председателя Банка России Константина Корищенко. Ранее финансист и другой фигурант дела бизнесмен Максим Пальчун получили по 7 лет колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей по статье «присвоение или растрата в особо крупном размере».

Суд принял решение освободить Корищенко и Пальчуна от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Приговор по делу Корищенко и Пальчуна вынес Таганский районный суд Москвы в сентябре. Их признали виновными в растрате активов «Инвестбанка» с ущербом в 1,4 млрд рублей. Следователи установили, что в 2013 году финансист и бизнесмен обменяли активы «Инвестбанка» на фиктивные векселя и поручительства. В итоге банк обанкротился, а ответственность перед вкладчиками была возложена на государство.