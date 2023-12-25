Суд отправил петербурженку в психбольницу за фейки про армию

Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу Викторию Петрову. Пробудет она там шесть месяцев. Женщина обвиняется в распространении заведомо ложных сведений о действиях российской армии, сообщили в пресс-службе суда.

«Районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Виктории Петровой, который предусматривает принудительное лечение в течение шести месяцев в психиатрическом стационаре общего типа», — передает РБК со ссылкой на пресс-службу судов города.

Известно, что выездное заседание по делу Петровой провели в психиатрической больнице им. И.И. Скворцова-Степанова в закрытом режиме. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 207.3 части 2 уголовного кодекса России. Женщину обвиняют в публичном распространении фейков о ВС РФ.