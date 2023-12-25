Осужденному за хищения бывшему зампреду Центробанка России изменили приговор

Московский городской суд освободил от наказания бывшего зампреда Центробанка России (ЦБ РФ) Константина Корищенко, осужденного на семь лет за крупные хищения активов Инвестбанка, в связи с истечением сроков давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Вместе с Корищенко от наказания освобожден и бизнесмен Максим Пальчун, проходящий по тому же делу.