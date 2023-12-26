В Новосибирске назвали самые скандальные уголовные дела и приговоры 2023 года

В Новосибирске назвали самые скандальные уголовные дела и приговоры 2023 года.

В Новосибирске назвали самые скандальные уголовные дела и приговоры 2023 года
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Резонансными стали дела ученых из СО РАН. Так сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ) Валерия Звегинцева арестовали в мае по подозрению в госизмене. Как сообщает издание atas.info, причиной могла стать публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. Сам ученый утверждал, что материал прошел необходимые экспертизы. В декабре суд продлил Звягинцеву содержание под домашним арестом до февраля 2024 года.

Ранее в госизмене обвинили еще двоих ученых СО РАН, Анатолия Маслова и Александра Шиплюка. Летом Советский районный суд Новосибирска признал бывшего председателя СО РАН Александра Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил ученого к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей. Его обвинили в незаконной приватизации служебного коттеджа.

Недавно депутаты горсовета проголосовали за лишение Асеева звания Почетного жителя Новосибирска.

В уходящем году были вынесены приговоры и двум депутатам заксобрания Новосибирской области. Так, Глеб Поповцев получил штраф в 300 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере. Он фиктивно трудоустроил человека на должность помощника депутата.

Бывший председатель комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Александр Морозов получил 4 года лишения свободы условно за хищение 19 млн рублей из бюджета. Эта сумма была частью субсидии на развитие Коченевской птицефабрики, совет директоров которой и возглавлял Морозов.

Пять лет колонии строгого режима получил экс-депутат и сенатор Владимир Лаптев. Его обвинили в попытке подкупа судьи Куйбышевского района, вымогательстве денег за выгодную должность и фиктивное трудоустройство дочери.

Депутата новосибирского горсовета Алексея Джулая вызвало большой резонанс. Известный в городе застройщик был задержан на 48 часов, но в последствии его под стражу брать не стали. Джулай возглавляет ГК «Дискус», которая возводила дома на Плющихинском жилмассиве. Многие дома городские власти отказывались принимать в эксплуатацию из-за проблем с документацией и нарушениями необходимых норм.

Вице-мэра Новосибирска Артема Скатова признали виновным в клевете на депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Суд пришел к выводу, что заместитель мэра заказал порочащую публикацию в Telegram о связи Савельева со строительной компаний «Расцветай», которую возглавляет брат депутата. Скатову назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Он попытался обжаловать это решение, однако Дзержинский районный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

Экс-директора ЦУГАЭТ Александра Руденко признали виновным в получении взяток. Суд и следствие пришли к выводу, что глава предприятия с 2015 по 2021 год брал деньги за информацию о предстоящих проверках по линии минтранса. Он получил 3 года заключения условно и штраф в 800 тысяч рублей.

Глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников стал фигурантом дела о халатности, которая привела к сносу стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Монумент был демонтирован в августе 2022 года из сквера возле ТРЦ «Ройял Парк». Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его требованию возбудили уголовное дело, а стелу вернули на место и даже провели небольшую реставрацию. В мэрии Новосибирска исчезновение памятника объяснили необходимостью ремонта.

В отношении директора «МетроМиРа» Александра Мысика возбудили два уголовных дела. Кроме того, еще одно дело в отношении него было возбуждено до 2023 года. Дела связаны с множественными нарушениями при строительстве инфраструктуры у ЛДС «Арена». Общий ущерб городскому бюджету составил 570 млн рублей. Сейчас Мысик находится под домашним арестом.

В сентябре сотрудники ФСБ задержали полицейских из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Дела связаны с работой в городе нелегальных казино. Были арестованы экс-начальник ОЭБиПК Андрей Хомин, замначальника ОЭБиПК ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Шило, начальник ОЭБиПК Ленинского района Денис Фетисов и сотрудник ОЭБиПК Заельцовского района Максим Абрамов.

В декабре в СИЗО оказался замначальника УМВД по Новосибирску Александр Захаров. Его также обвинили в получении денег от организаторов подпольного казино.

Экс-министра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина приговорили к 9 годам колонии за взятку в 2 млн рублей. Эта сумма стала самой крупной взяткой, которая фигурировала в уголовных делах Новосибирской области за 2021 год. Суд пришел к выводу, что чиновник получил деньги за лоббирование интересов фирмы в программе «Чистая вода».

23 января задержали бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Его обвинили в растрате в особо крупном размере. Следствие посчитало, что он незаконно выплачивал вознаграждение бывшему режиссеру и своему сыну Тимофею Кулябину. Сумма ущерба превысила 1,8 млн рублей. Расследование дела продолжается.

В апреле было вынесено решение по делу основателя первого в стране частного крематория Сергея Якушина. Его освободили от наказания в связи со смертью. Его обвиняли в даче взяток заведующему патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы №1 Михаилу Козяеву. Якушина признали виновным и приговорили к 5 годам лишения свободы, однако освободили от наказания в связи со смертью.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ

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