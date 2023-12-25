Журналист Красовский рассказал о своей госпитализации

Журналист Антон Красовский признался, что вынужден был лечь в больницу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его телеграм-канал. "В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя. Спасибо всем за участие", – рассказал он. Ранее СМИ на Украине начали распространять информацию, что Красовского якобы отравили и его здоровье ухудшается. Осенью прошлого года Красовский во время эфира на RT с приглашенным гостем писателем Сергеем Лукьяненко выступил с предложением убивать украинских детей. После этого главный редактор RT Маргарита Симонян назвала высказывания журналиста дикими и омерзительными. Она заявила о приостановке сотрудничества с ведущим. В свою очередь, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить резкие высказывания Красовского.