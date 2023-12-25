В Омске во время пожара погибли дети

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Омский следственный комитет сообщил о трагедии, которая произошла примерно в 14 часов сегодня, 25 декабря, в СНТ «Березовая Роща» в поселке Береговой города Омска.

По предварительным данным, в результате пожара в садовом доме, где проживала семья, погибли двое детей двух лет и их бабушка. Матери малышей с еще одним ребенком удалось спастись.

В настоящий момент следователи проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства и причины происшедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.