В омских Нефтяниках произошел хлопок газа
Сегодня, 25 декабря, днем в одной из квартир многоэтажки на ул. 22 Апреля в Омске произошел хлопок газовоздушной смеси.
По предварительным данным, 46-летний мужчина включил на кухонной плите газ и стал жечь газеты с баллончиком с освежителем воздуха. В результате произошел хлопок, но возгорания удалось избежать.
В квартире выбило стекла на кухне и балконе, также выбиты внутренние и входные двери квартиры. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.