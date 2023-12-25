В омских Нефтяниках произошел хлопок газа

Сегодня, 25 декабря, днем в одной из квартир многоэтажки на ул. 22 Апреля в Омске произошел хлопок газовоздушной смеси.

По предварительным данным, 46-летний мужчина включил на кухонной плите газ и стал жечь газеты с баллончиком с освежителем воздуха. В результате произошел хлопок, но возгорания удалось избежать.