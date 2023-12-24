В жилом доме в Сириусе произошел взрыв

На федеральной территории Сириус в Сочи в жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сириуса, передает РИА Новости.

В результате ЧП разрушилось остекление и балкон квартиры. Причины инцидента пока неизвестны. Пострадали два человека. На спасательных работах задействованы 60 человек и 19 единиц техники.

Эвакуированных жильцов разместят в отеле «Альфа Сириус».