В жилом доме в Сириусе произошел взрыв

На федеральной территории Сириус в Сочи в жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сириуса, передает РИА Новости.
В результате ЧП разрушилось остекление и балкон квартиры. Причины инцидента пока неизвестны. Пострадали два человека. На спасательных работах задействованы 60 человек и 19 единиц техники.
Эвакуированных жильцов разместят в отеле «Альфа Сириус».
В 2021 году в жилом доме в Сочи произошел пожар из-за взрыва электросамоката в квартире. Пожарная бригада и врачи скорой не смогли вовремя прибыть на место происшествия из-за припаркованных у дома автомобилей.
Lenta.ru: главные новости