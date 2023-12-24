Протестующие пошли на штурм администрации Белграда

Протестующие пошли на штурм здания администрации Белграда, полиция в ответ применила слезоточивый газ, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники акции протеста бросают в полицейских камни и бутылки.

Незадолго до этого президент страны Александр Вучич заявил, что ситуация находится под контролем, ни о какой революции речи не идет.