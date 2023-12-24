Юрист рассказал, какой срок грозит подозреваемому в убийстве двух москвичек

Алексей Варакин, подозреваемый в убийстве двух москвичек, может быть приговорен на срок вплоть до пожизненного лишения свободы, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По словам эксперта, при вынесении вердикта будут учитываться все отягощающие обстоятельства, в том числе то, что это мог быть рецидив. Ранее подозреваемый уже был осужден за убийство двух проституток, напомнил он.