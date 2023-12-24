Стали известны подробности жестокого убийства девушки в Москве

Полиция обнаружила труп 25-летней девушки в одной из квартир на Мукомольном проезде в Москве. Перед смертью она успела связаться с подругой по видеосвязи и рассказать ей о нападении, пишет «Вечерняя Москва».

После этого она заперлась в комнате и ожидала представителей экстренных служб. Прибывшие на место происшествия врачи и стражи порядка спасти ее не успели — от полученных ранений девушка скончалась.

Позже выяснилось, что девушка оказывала клиентам услуги интимного характера. С одним из них, 37-летним Алексеем В., у нее возник конфликт из-за стоимости услуг, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, до встречи москвичка назвала одну сумму, после приезда клиента - другую. Алексей рассердился, схватил нож и ударил ее несколько раз. В частности, нанес удар в шею.

Журналисты отметили, что мужчина в 2010 году зарезал в Петербурге двух проституток, которые застали его за кражей.