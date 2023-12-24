В Нижнем Новгороде уже около суток ищут ушедшую из дома 14-летнюю девочку

В Нижнем Новгороде пропала девочка, о ее местонахождении ничего неизвестно уже больше суток. Об этом пишет "НГС". 23 декабря 14-летняя Мария Романова вышла из дома на улице 40 лет Победы в одном платье. В руках у школьницы были большие пакеты. Впоследствии выяснилось, что она несла с собой пуховик и рюкзак. Ориентировку на несовершеннолетнюю опубликовали в группе поискового отряда "Рысь" во "ВКонтакте". Как уточняется, в последний раз близкие видели школьницу днем 23 декабря. Сегодня волонтеры распространили в соцсетях новое фото с камеры видеонаблюдения, на котором девушка уже была одета в черный пуховик. В настоящее время ее продолжают разыскивать.