Ветер повалил десятки деревьев и повредил крыши домов в Сочи

Шквалистый ветер в Сочи повалил более 80 деревьев и повредил крыши свыше 10 жилых домов, сообщила пресс-служба администрации города. По поручению мэра Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме.

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За сутки в центре выпало 35 мм дождя, в горном кластере — 45 мм снега. Шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля. <...> Зафиксированы локальные повреждения инженерных сетей, ремонтные бригады выполняют работы, — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что основные дороги расчищены. Зимние пляжи останутся закрытыми, поскольку шторм на море достигает шести баллов. Сочинский аэропорт работает по фактической погоде.

В мэрии также отметили, что неблагоприятный прогноз сохраняется до конца дня 25 декабря. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и походов в горы.