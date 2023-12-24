Появились подробности инцидента с гранатой на вечеринке журналистов в Риге

Бывшая журналистка Русской службы ВВС Олеся Герасименко раскрыла на своей странице в Twitter (Х) подробности инцидента с гранатой в рижском баре. Произошедшее она расценила как запугивание журналистов.

Герасименко пояснила, что вместе с коллегами праздновала в баре свое увольнение из Русской службы BBC. По ее словам, в какой-то момент в заведение ворвался молодой человек, заглянул ей в глаза, бросил под ноги гранату и сбежал. Герасименко добавила, что один из ее коллег попытался отпихнуть гранату. Когда та взорвалась, присутствующих оглушило.

Журналистка также сообщила, что нападавший ей не знаком и в момент инцидента она видела его впервые в жизни. Она также опровергла сообщения о том, что причиной произошедшего является бытовой конфликт.

Не было ни с кем никакого конфликта. Для меня это выглядит как целенаправленное запугивание журналистов и угроза их жизни. Вот и все. Мне страшно, — написала Герасименко.