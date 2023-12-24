В Сочи бушует шторм: что известно к этому часу

В Сочи бушует сильный шторм: что известно к этому часу
Сейчас в Сочи бушует сильный шторм. Погодные условия вызвали много происшествий. URA.RU приводит главные события в Сочи к утру 24 декабря.
- Самолет из Сочи задержали, потому что стало плохо двум женщинам и ребенку из-за духоты на борту, их госпитализировали. Оставшиеся пассажиры этого и еще 20-ти саолетов продолжают ждать вылета, а он, по словам пилотов, состоится, как только стихнет ветер.
- в Сочи сильным ветром снесло дерево на проходящего мимо мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте.
- Мощный шторм частично сорвал крышу с многоквартирного дома. На место ЧП выехали сотрудники сочинской мэрии.
- В связи с сильным штормом, бушующем на побережье Черного моря, у берегов Сочи мэр города призвал всех оставаться дома. Экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии.