Мэр Сочи обратился к жителям города из-за сильного шторма

Из-за сильного шторма на побережье Черного моря у берегов Сочи безопаснее оставаться дома, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление мэра Алексея Копайгородского.

По его словам, экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия непогоды. В настоящее время расчищены основные дороги, однако рекомендуется провести время непогоды дома, чтобы не подвергать себя опасности. Как указал глава города, штормовое предупреждение с ливнями и снегопадом продлится до конца 25 декабря.

По городу ветром повалено больше 65 деревьев. В ликвидации последствий стихии и спасательных работах задействовано более 150 человек и 130 единиц техники.