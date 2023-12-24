СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство на юго-западе Москвы

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство на улице Айвазовского в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным следователей, инцидент произошел 23 декабря. Указывается, что 45-летний мужчина в ходе конфликта вытолкнул из окна жилого дома малознакомую 22-летнюю девушку. Потерпевшая упала с высоты пятого этажа, ее госпитализировали, рассказали в СК.

Пресс-служба отметила, что подозреваемый задержан. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

По информации ведомства, с подозреваемым проводятся следственные действия. В ближайшее время ему предъявят обвинение.