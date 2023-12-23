В ФСБ назвали время вербовки Сафронова чешской разведкой

Разведка Чехии начала вербовать бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в 2012 году, первые задания он получил ближе к 2013-му. Такое время в рамках спецрепортажа телеканала «Россия 24» ФСБ Александр Чабан.

© Lenta.ru

По его словам, тогда это была безобидная встреча «вроде бы как двух коллег», никаких заданий представители чешских спецслужб не предлагали.

«Это был период, скажем так, вербовки, выстраивания отношений. Ближе к 2013 году пошли первые предложения и первые задания для Сафронова», — уточнил Чабан, добавив, что куратором экс-советника стал гражданин Чехии Мартин Ларыш, который является представителем разведки.

Следователь добавил, что речь идет об Управлении по внешним связям и информации, это орган внешней разведки Чехии, который работает не только на правительство своей страны, но и на НАТО.