В Белгородской области число пострадавших при атаке дрона выросло до пяти

БЕЛГОРОД , 23 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Грайворонском городском округе Белгородской области увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Дополнительная информация по пострадавшим в Грайворонском округе. Их количество увеличилось до пяти человек: еще двое мужчин с места происшествия самостоятельно обратились в стационары. Врачи Грайворонской ЦРБ оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего ранения правой руки и правой ноги, медицинскую помощь ему оказали врачи Борисовской ЦРБ. Для дальнейшего лечения все пострадавшие переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.