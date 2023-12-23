Рухнувшая трехметровая горка травмировала 8 детей

В Хакасии в результате обрушения горки травмированы восемь детей, двое получили серьезные травмы ног и позвоночника. ЧП произошло в поселке Усть-Абакан. Об этом 23 декабря сообщил Усть-Абаканский поселковый совет в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители поселка! К сожалению, на рыночной площади произошло серьезное происшествие: обвалилась горка. Есть пострадавшие, детям оказывается медицинская помощь», — сказано в сообщении.

По данным ТАСС, травмы получили восемь детей. Двое доставлены в больницу. У 12-летней девочки открытый перелом голени, еще один ребенок получил перелом позвоночника. У шести детей диагностированы ушибы и растяжения.

Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова рассказала, что на горке на Рыночной площади в момент обрушения находились около 10 человек.

По информации СКР, аттракцион не был введен в эксплуатацию и сертифицирован. При этом вокруг трехметровой горки не было специальных ограждений. При катании детей произошло частичное обрушение посадочной платформы.