СК: в Сочи с поличным задержан заместитель директора ФГБУ "Росзаповедцентр"

В Сочи в рамках расследования уголовного дела о получении взятки под стражу был заключен заместитель директора "Росзаповедцентра", сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Отмечается, что заместителю директора ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, и, по ходатайству следователя, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, обвиняемый за 23 миллиона рублей обещал способствовать принятию решения о заключении с фирмой рекреационного соглашения на земельный участок в поселке Красная Поляна. Первую часть взятки в размере в 1 млн рублей чиновник получил 20 декабря 2023 года в ходе встречи в одном из кафе в Сочи. Его дальнейшие действия пресекли оперативные сотрудники. До этого сообщалось, что следствие планирует объявить в международный розыск владельца автодилерского холдинга "Тон-Авто" и бывшего мэра Жигулевска Александра Курылина.