В Сочи 19 самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с непогодой

В настоящее время аэропорт Сочи работает по фактической погоде. Порядка 20 лайнеров были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Об этом пишет портал «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В пресс-службе отметили, что командиры бортов приняли решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов.

В авиагавани уточнили, что время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погоды.

В связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы, будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами, предупредили в пресс-службе.

В аэропорту уточнили, что в случае задержек авиаперевозчики обеспечат пассажиров водой, питанием согласно нормам, разместят в гостиницах.