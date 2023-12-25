С бывшего начальника управления дорог в Хабаровске взыскали почти 4 млн рублей

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровске взыскал с бывшего начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Олега Гроо около 4 млн рублей по делу о взятке. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"Индустриальный районный суд г. Хабаровска удовлетворил требования прокурора Индустриального района г. Хабаровска о признании ничтожной сделки по получению взятки в размере свыше 3,9 млн рублей и взыскании денежных средств в федеральный бюджет", - говорится в сообщении.

С декабря 2016 года по февраль 2017 года чиновник получил взятку за заключение договоров субподряда между городским муниципальным предприятием и компанией "Амуртрансстрой".

Ранее суд признал Гроо виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления сроком на пять лет со штрафом в размере 7,9 млн рублей. Приговор в отношении него был пересмотрен летом этого года, изначально ему назначили штраф.