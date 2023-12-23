В Хабаровском крае осудили троих мужчин за незаконную добычу амурского тигра

ТАСС, 23 декабря. Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил троих мужчин к лишению своды и штрафу за незаконную добычу и попытку сбыта туши амурского тигра. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.

"Индустриальным районным судом Хабаровска фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 лет до 4 лет 8 месяцев и дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в марте 2023 года трое мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, перевезли на автомобиле из района имени Лазо Хабаровского края в Хабаровск незаконно добытую тушу амурского тигра. Неподалеку от железнодорожного перегона Хабаровск II - Красная речка мужчины попытались продать тушу за 700 тыс. рублей лицу, действовавшему в рамках проводимого органами ФСБ России оперативно-разыскного мероприятия. В результате были задержаны на месте преступления.