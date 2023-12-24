В Екатеринбурге продолжаются поиски двух пропавших подростков

Поиски двух пропавших подростков продолжаются в Екатеринбурге. Отряд «Прорыв» в паблике сообщает, что добровольцы и полиция сориентированы на розыск 14-летнего Жахонгира Рузиева и 16-летней Валерии Сазоновой.

Информация о пропаже Жахонгира Рузиева поступила из микрорайона Эльмаш, где он был замечен в последний раз 21 декабря.

Фото: листовка СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область

Описание подростка: рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-карие глаза, черные волосы. В момент исчезновения он был одет в кожаный пуховик, толстовку с капюшоном и черные спортивные штаны, а на ногах были серые кроссовки. Сейчас поисками подростка занимается полиция из отдела №14 в Екатеринбурге.

В Кировском районе последний раз видели 16-летнюю Валерию Сазонову 23 декабря. Ее рост составляет 160 сантиметров, у нее русые волосы и карие глаза. В момент исчезновения она была одета в куртку темно-синего цвета с рисунком белых звезд, вязаную шапку с помпоном и черные полуботинки. Сотрудники ОП №6 УМВД России по Екатеринбургу организовали поиски ребенка.

Фото: листовка СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область